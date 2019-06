"In 24 stagioni di Porta a porta, l'unica, forte, ripetuta pressione per non fare una trasmissione l'ho subita nell'inverno 2002" Bruno Vespa racconta l'argomento della trasmissione che andò in onda il 12 marzo e che si riferiva agli abusi sui minori compiuti nella comunità toscana del Forteto di Barberino del Mugello. "Un tempo fiore all'occhiello della sinistra, poi demolita da quindici anni di processi e da pesantissime sentenze definitive" sottolinea il giornalista sulle pagine del Giorno. "All'epoca - prosegue - lo Stato fu condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'illegittimo operato del Tribunale dei minori di Firenze, accusato di aver ostacolato l'avvicinamento dei bambini ospiti del Forteto con la madre e la nonna.



"Noi garantisti aspettiamo che le accuse vengano provate in giudizio, ma un elemento inquietante viene fuori con chiarezza: esiste ancora qualche enclave ideologica in cui comunità opportunamente orientate sono giudicate preferibili alla famiglia. Non solo a genitori con qualche problema, ma anche a nonni incolpevoli che vorrebbero adoperarsi per supplire alle carenze dei loro figli. Così non si taglia un cordone ombelicale: si distrugge la personalità dei piccoli" afferma Vespa. Per il conduttore alcuni giudici sono molto sbrigativi nel togliere i bambini alla famiglia preferendo le famose "strutture protette". Ora tocca all'esecutivo risolvere la situazione: "Il governo del cambiamento ha una eccellente occasione per rivedere il mondo dell' affido".