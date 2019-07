Pier Silvio Berlusconi, intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita tra gli impegni lavorativi e quelli più piacevoli di padre e compagno. Per esempio spiega perché ha deciso di vivere e crescere i figli in Liguria: “Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi“, spiega Berlusconi a Tv, Sorrisi e Canzoni, “Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend’. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti. Ed è stata una scelta che rifarei mille volte. Lorenzo va a scuola qui, alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica mi dedico completamente e con gioia ai miei bambini". Silvia Toffanin sta dunque fissa in Liguria: viene a Milano un giorno alla settimana per il tradizionale appuntamento con Verissimo, la trasmissione che conduce con successo da anni.

