Tifare per Orso M49, "stando in città o lontani mille miglia", "è cosa più facile che nobile". Alessandro Sallusti mena un colpo durissimo ai benpensanti, animalisti e no, che si stanno scagliando contro l'ordine di soppressione dell'orso fuggito nei boschi del Trentino, che "preso a tu per tu sa essere cattivo e feroce come tutti gli animali". E al direttore del Giornale questa posizione, "certamente romantica e istintiva", ricorda molto da vicino quella di chi è "favorevole all'immigrazione senza regole abitando in un super attico del quartiere più esclusivo, ben protetto, riverito di tutto punto". La verità, al di là di ogni ipocrisia, è che "la gente di montagna che rispetta l'orso e tutti gli animali ben più dell'animalista metropolitano - conclude il direttore - conosce il confine tra l'amore, la compassione e la tutela della sua comunità".