Un trionfo... sovranista in bikini, per Michelle Hunziker. La curiosità viaggia su Instagram, dove la meravigliosa showgirl svizzera ha postato una fotografia che resterà agli annali. Eccola, bella come non mai, mentre esce dall'acqua fasciata in un bikini azzurro che ne mette in risalto il fisico pazzesco. E perché mai si parla, con ironia, di "trionfo sovranista"? Presto detto, non solo per l'azzurro del bikini, ma anche e soprattutto per il commento che accompagna la fotografia: "Maldive? Nooooo... Sardegna! Evviva l'Italia", conclude la Hunziker. Parole che hanno riscosso grande successo tra i suoi followers: basta dare una scorsa alle risposte per rendersene conto, in molti infatti la ringraziano.

Di seguito, il post su Instagram di Michelle Hunziker: