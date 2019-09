Non è l'Arena, la confessione-choc della baby prostituta: "Cosa sono pronta a fare per soldi"

Non è l'Arena di Massimo Giletti dedica grande spazio al tema della prostituzione minorile. Una giornalista della trasmissione di La7 si è finta minorenne e ha messo un annuncio online. E ai microfoni di Massimo Giletti ha parlato anche una baby prostituta che ha dichiarato: "In Italia oggi l’aria che si respira è questa. L’università non ti porta da nessuna parte. Mia sorella si è laureata con 109 e fa la commessa. Il sesso è l’unica carta da giocarsi. E che ti porta soldi, tanti". E poi: “Raggiunge la vetta, e quindi raggiunge il successo, solo chi è disposta a fare determinate cose, a fare certi compromessi che sono sempre gli stessi, i più antichi del mondo".

Per approfondire leggi anche: Baby squillo dei Parioli, il nome illustre

La giornalista Giulia Carrarini, della squadra di Giletti, ha fatto finta di essere minorenne e di proporsi come prostituta in rete. Il risultato di questo esperimento è stato assurdo. Tantissime le proposte arrivate alla ragazza, tantissimi i contatti. Il che significa che quello della prostituzione minorile è un problema serio e reale.