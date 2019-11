Sardine, il delirio di Mattia Santori: "Salvini, abbiamo imparato a fare il tuo lavoro in 6 giorni. Ora tu..."

Il delirio di onnipotenza delle sardine. In studio a Piazzapulita c'è Mattia Santori, ormai ospite fisso dei talk tv da una settimana buona. L'organizzatore del primo flash mob contro Matteo Salvini in piazza Maggiore a Bologna e capostipite dei nuovi "girotondini", con sempre più disinvoltura parla da leader e dopo il manifesto programmatico lancia la sfida direttamente al leader della Lega: "Noi abbiamo imparato a fare il tuo lavoro in sei giorni. Ora prova a fare il nostro".





"Abbiamo provato a suonare una sveglia. Ci aspettavamo 6mila persone, hanno risposto in 200mila che scenderanno in piazza in tutte le città d'Italia - si è auto-elogiato -. Il tema è che tutto il sommerso che c'è dentro i social ad un certo punto doveva esplodere". "In questo momento non si fa che parlare di noi, abbiamo sollevato e scoperchiato un problema molto più grosso di quanto pensavamo. Risvegliando una coscienza anti-populista, anti-sovranista, anti-insulto siamo il principale nemico della strategia politica di Salvini". "Questa - ha concluso - è l'Italia reale. Per questo la gente scende in piazza: noi abbiamo detto Questa è la realtà. Ci restituite una politica altrettanto seria?".