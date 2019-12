Corrado Formigli contro Renzi, il renziano Enzo Puro minaccia il Fatto: "Sto registrando la telefonata"

"Uno di noi". Così Matteo Renzi ha definito Enzo Puro, per tre mandati presidente del VI Municipio di Roma in quota Pd, dipendente di una controllata della Regione Lazio, passato a Italia Viva. E fiero oppositore di Corrado Formigli. È stato lui a rispondere a muso duro al conduttore di Piazzapulita su Facebook, che aveva definito "squadristi" gli ultrà renziani di aver diffuso sui social le foto della sua casa a mo' di avvertimento. "Tu a me squadrista non mi ci chiami", l'aveva avvertito Puro, in un post poi ripreso da Renzi in persona.





È stato questo pasdaran di IV, insomma, ad innescare il violentissimo fuoco incrociato tra Renzi e Formigli scatenatosi dopo la puntata, altrettanto dura, di venerdì scorso con l'ex segretario Pd in studio a La7. Qualcuno ha paragonato la reazione dei renziani sui social alla "batteria" della Bestia salviniana. "Magari Renzi avesse la sua Bestia. La metterei su io, se avessi i soldi. Una Bestia democratica e liberale, contro tutte le fake news", si sfoga Puro raggiunto dal Fatto quotidiano. ù

"Squadristi sarete voi che scrivete falsità per infangare le persone. Per giorni sono circolate foto illegali scattate nella proprietà privata di Renzi. La privacy di Formigli vale più di quella di Renzi? La verità è che la casta dei giornalisti si sente minacciata e si difende. Io - prosegue Puro - la morale da Formigli, dall'alto del suo attico milionario, non me la faccio fare". Al Fatto e a Marco Travaglio contesta la gogna riservata alla ministra Guidi o al padre della Boschi. "E stia attento - intima all'intervistatore - perché sto registrando la chiamata, noi di Italia Viva abbiamo gli avvocati sempre pronti. Soprattutto con il suo direttore". L'inchiesta su Open e sul prestito per la villa fiorentina di Renzi è, a suo dire, "solo gossip". "In tanti sono ossessionati da Renzi, perché è stato un rivoluzionario, ha sconvolto gli equilibri. Ha tolto di torno i vecchi politici. E loro gli scatenano addosso i media". Anche se Italia Viva arriva a stento al 5%: "Hanno paura che torni, che gli italiani capiscano quanto può fare ancora".