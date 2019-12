Gian Marco Centinaio, lo sfogo ad Agorà contro i 5 Stelle: "Prima ci mandavano a fa... ora ci rimpiangono"

Gian Marco Centinaio, ospite ad Agorà, non le manda di certo a dire ai suoi ex alleati Cinque Stelle: "I grillini quando ci vedevano da fuori dicevano che non lavoravamo, che eravamo degli infami, che dovevamo andare a fa... ora sono in Parlamento e si rendono conto del lavoro quotidiano che si fa. Portiamo le sardine in aula e vedremo...".

Per il leghista i compagni di Luigi Di Maio si sono pentiti di aver lasciato andare il Carroccio nella precedente legislatura. Ne sono un esempio i tre senatori che, dopo il voto a favore del Meccanismo Europeo di Stabilità, hanno deciso di abbandonare la barca che affonda e abbracciare la politica di Matteo Salvini. Un duro affondo sinonimo dei continui malumori con il Partito democratico e con un premier, Giuseppe Conte, sempre più vicino ai dem.