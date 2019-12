Otto e mezzo, Lilli Gruber ha un nuovo nemico: Conte. Fuoco di fila: "Simbolo del trasformismo italiano"

Pare aver scelto il suo nuovo nemico, Lilli Gruber: e lo sventurato, per una volta, non è Matteo Salvini ma il premier Giuseppe Conte. A Otto e mezzo su La7 tutti gli ospiti, da Alessandro Sallusti all'attrice Jasmine Trinca fino al direttore della Nazione Agnese Pini, colpiscono durissimo il premier.





"Un ottimo rappresentante del trasformismo, che è un male della politica italiana", lo bolla la Pini. "Ricordiamo il discorso che fece in Senato accanto a Salvini in cui distrusse il governo giallo-verde: lo ha fatto con disinvoltura e spregiudicatezza". E con una invidiabile capacità di dimenticare come quel governo sia stato il suo, fino a pochi giorni prima. Applausi (con bis indigesto).