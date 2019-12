Rula Jebreal al Festival di Sanremo, insulti e boicottaggio. Diede dei razzisti agli italiani

Rula Jebreal è finita al centro delle polemiche per la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo. "Mi par di capire che con i soldi del canone Rai la Jebreal potrebbe essere incaricata a Sanremo di spiegarci quanto le facciamo schifo. Se poi qualcuno si lamenterà sui social, seguiranno accuse di: razzismo, sessismo, machismo. Pure nel 2020, ci avete già rotto...".A scriverlo è Daniele Capezzone sulla sua pagina ufficiale Twitter. Ma è solo uno dei tanti a commentare polemicamente la presenza della giornalista palestinese all'Ariston. Per gli haters, la sua partecipazione sarebbe "un insulto a tutti gli italiani". E così qualcuno ha pure lanciato l'hashtag #BoicottaSanremo.

Intanto Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival getta acqua sul fuoco: "L'ho incontrata e le ho chiesto di esserci. Non sarà un intervento politico, chi viene a Sanremo non farà politica. Non mi interessa, io ho le mie idee ma le tengo per me".