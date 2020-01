Roberto Calderoli sul marocchino che ha ucciso Sara Sforza: "Perché era ancora libero? Vergogna"

Sara Sforza aveva 23 anni quando è stata uccisa mentre guidava, in una strada abruzzese, la sua auto. A toglierle la vita un 25enne marocchino, che, risultato positivo ai test su alcol e droga, l'ha travolta. Non solo perché il giovane era già stato raggiunto da un provvedimento di espulsione impugnato, però, in Cassazione dal suo legale. "Era sottoposto a decreto di espulsione eppure era ancora in Italia grazie al solito ricorso per allungare i tempi - ha inveito Roberto Calderoli, senatore della Lega -. Stava guidando a folle velocità e in stato di ebbrezza. Ha ucciso una ragazza di 24 anni, eppure il marocchino che in Abruzzo ha commesso un omicidio stradale inspiegabilmente non è in carcere. Ma ai genitori e agli amici di questa vittima chi si prende l'onere di spiegare perché questo criminale è ancora libero? Se questo marocchino fosse stato espulso oggi avremmo una vittima in meno sulle nostre strade". Come dargli torto.