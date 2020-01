Salvini, il professore dell'Università pubblica un manifesto con insulti choc: la denuncia degli studenti

È accaduto all'Università di Firenze, precisamente nello studio del professor Antonio Villanacci, ordinario in Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie. Un manifesto in bacheca, contenente insulti irriguardosi nei confronti di Matteo Salvini, è stato fotografato dagli studenti.

Il leader della Lega ha subito denunciato via Twitter l'accaduto, evocando l'imparzialità di giudizio dei docenti. Ma ciò che desta scalpore è l'utilizzo di un luogo pubblico, quale l'ufficio di un docente universitario, per insultare e attaccare un esponente politico. Adesso toccherà al Dipartimento di economia dell'Università di Firenze procedere alla rimozione del poster.