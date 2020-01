L'Emilia Romagna come spartiacque della storia politica italiana. E Giancarlo Giorgetti sente odore di impresa. Ospite di Otto e mezzo a La7, il numero due della Lega scherza con Lilli Gruber: "Un segretario del Pd che perde l'Emilia-Romagna è come l'allenatore della Juventus che retrocede in B".











L'ex sottosegretario e storico braccio destro di Matteo Salvini è noto ultrà del Southampton, squadra britannica, ma il paragone con la Serie A è calzante. Non a caso, forse, Nicola Zingaretti sta facendo catenaccio e gira al largo dell'Emilia, anche perché a chiederglielo è stato uno dei pochi assi nella sua formazione, il governatore uscente Stefano Bonaccini timoroso di vedersi vanificare in pochi minuti insieme al segretario su un palco la fatica di questa durissima campagna elettorale.