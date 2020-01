Scontro tra Simona Bonafè e Massimiliano Fedriga in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 sul voto parlamentare per l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per aver bloccato lo sbarco della nave-soccorso Gregoretti.

"La Gregoretti è una nave della Marina militare non di una Ong", attacca la piddina. "Da cosa dovevamo difenderci quindi? Questo è il quadro in cui va presa la decisione". "Quindi mi stai dando ragione sul processo politico a Salvini", risponde allora il governatore leghista. "E' molto grave. Sta facendo una affermazione politica. Quello che ha detto mi ha dato ragione".