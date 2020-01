Mara Carfagna all'Aria Che Tira: "Berlusconi doveva fare come la Meloni, ecco perché abbiamo perso consensi"

Mara Carfagna, intervistata da Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, parla del suo nuovo progetto: Voce Libera. "Io credo che ci sia un pezzo di Italia stanca di propaganda, ma che chiede di soluzioni". Per la forzista le voci libere devono tornare a farsi sentire. Poi la frecciatina al partito di Silvio Berlusconi: "Forza Italia paga il fatto di essere apparsa debole per compiacere gli alleati. In politica la debolezza si paga".

Poi però ammette: "Faccio il tifo per Lucia Borgonzoni e spero che il centrodestra sia in grado di intercettare la grande voglia di cambiamento che c'è in Emilia-Romagna rispetto a un sistema di potere della sinistra che dura da più di quarant'anni. Penso però che non sia stato utile trasformare un voto regionale in un referendum su Salvini".