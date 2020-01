Luigi Di Maio, l'ultimo post su Facebook sulla "signora Ignazia". Dopo il tracollo alle regionali, il silenzio

Il simbolo della disfatta del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna? L'ultimo post Facebook di Luigi Di Maio. È domenica dopo pranzo e il fresco ex capo grillino su Facebook celebra "la signora Ignazia di Dorgali, in Sardegna", che ha compiuto 107 anni. "La vita è una cosa meravigliosa. Buona domenica a tutti!", conclude il nuovo Di Maio a-politico.





Poche ore dopo, il candidato del Movimento in Emilia Romagna, Simone Benini, ha affrontato da solo l'ecatombe elettorale, con un risultato umiliante che balla tra il 3 e il 4 per cento. Da diverse ore Di Maio non twitta né posta nient'altro. Lo stesso fa il suo successore Vito Crimi, reggente del Movimento che ha deciso di parlare solo a dati (pessimi) consolidati. E nessun altro big pentastellato spende un parola per ringraziare il candidato mandato allo sbaraglio, dopo che fino a poche settimane dalle urne la decisione era quella di non presentarsi neppure alle elezioni. Il clima è quello di smobilitazione, e sono gli stessi elettori grillini a sottolineare impietosamente il dato: "Dal 27 al 3% in 20 mesi. Record".