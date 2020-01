Francesca Pascale contro Matteo Salvini: "Non lo stimo come uomo né come politico"

Francesca Pascale è euforica per la vittoria in Calabria di Jole Santelli, che definisce "un'amica e una donna davvero onesta, soprattutto moralmente". Le urne hanno restituito una vittoria schiacciante della candidata del centrodestra, con oltre venti punti di scarto su Pippo Callipo. La compagna di Silvio Berlusconi commenta però anche la sconfitta in Emilia Romagna: "Mi dispiace che non abbia vinto il centrodestra, la Regione meritava un cambiamento". I cronisti le chiedono se pensa che Matteo Salvini abbia sbagliato a personalizzare la campagna elettorale, facendo ombra a Lucia Borgonzoni. "Sapete quel che penso di lui - dichiara la Pascale - non stimo l'uomo Salvini e nemmeno la sua politica". Dalla Pascale, insomma, un nuovo durissimo attacco al leader della Lega.

