Alba Parietti contro Matteo Salvini dopo Stasera Italia: "Ha scatenato contro di me gli odiatori"

Alba Parietti vaneggia a Stasera Italia e dà la colpa a Matteo Salvini. L'opinionista è stata presa di mira per le parole pronunciate durante il programma di Barbara Palombelli. Quelle in cui annunciava: "Finché una popolazione non ha un'adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo". Una frase che ha scatenato l'ira di tutti, compresa quella del leghista che ha replicato su twitter: "Siamo alla follia. L'arroganza della sinistra non ha limiti". Un commento pronunciato solo dopo numerosi attacchi, ma che per la Parietti hanno "scatenato una marea di odiatori, le mie parole sono state mistificate" ha riferito.





"L'unico termine sbagliato perché fraintendibile è 'legittimo'. Non ho citato nessuna parte politica e sono stata chiara nello spiegare ciò che intendevo - ha proseguito l'ex showgirl -. Dopo aver assistito alla solita gogna mediatica, gratis, aver preso insulti violenti volgari da sessisti, da donne soprattutto, senza che nessuno di autorevole abbia speso una parola per fermare l'odio e gli insulti irripetibili rivolti alla mia persona". E allora, perché prendersela solo con Salvini?