Kirk Douglas morto a 103 anni: era il premio Oscar più longevo, l'annuncio del figlio Michael

Kirk Douglas è venuto a mancare a 103 anni. Li aveva compiuti lo scorso 9 dicembre, diventando il più anziano premio Oscar vivente. A dare il triste annuncio è stato il figlio Michael Douglas, che con il padre condivideva innanzitutto una carriera da mito di Hollywood. "Per il mondo lui era una leggenda, un attore della golden age del cinema che ha vissuto alla grande i suoi anni d’oro, un filantropo le cui cause hanno ispirato tutti noi. Ma per me per i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine Zeta-Jones (attrice e moglie di Michael, ndr) un meraviglioso suocero, per i nipoti e pronipoti l’amatissimo nonno, e per sua moglie Anne, un meraviglioso marito". Kirk aveva ricevuto l'Oscar onorario nel 1996, tra le decine di film il ruolo più noto è probabilmente in Spartacus di Stanley Kubrick del 1960.

