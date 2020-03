Coronavirus, Alba Parietti sbrocca col virologo: "Lei parla a vanvera"

02 marzo 2020 a

Il coronavirus non miete solo vittime. L'epidemia proveniente dalla Cina sembra infatti dar adito alle più disparate polemiche come quella tra Alba Parietti e Giorgio Palù. Alla showgirl non è andata giù la critica del virologo che ha denunciato la disinformazione tirandola in mezzo. "In questi giorni - ha detto Palù al Corriere - erano tutti virologi. Parlavano infettivologi, parassitologi, epidemiologi, psicologi, dottorandi e persino soubrette dello spettacolo come Alba Parietti".

Una citazione a cui la diretta interessata ha subito replicato: "Gentile Professor Giorgio Palù, io mi sono limitata a dire che sarebbe importante non infettare il prossimo,soprattutto anziani, persone debilitate ecc anche in funzione del fatto che se il virus che pare per il 10 per cento dei malati richiede ricovero ospedaliero finiremo con il non averne a sufficienza - ha scritto in un lungo post su Instagram -. Obbligare il personale dei centri commerciali, aeroporti, stazioni ecc a metterli per non rischiare di contagiare il prossimo e indossarla dove è possibile, mi sembra solo un gesto di civiltà. Io non faccio la virologa ma leggo è vedo numeri chiari, rispetto il mio prossimo. Lei mi muove delle accuse? Dove ho sbagliato? Mi sembra che lei parla più a vanvera di me. Si informi anche lei prima di parlare". Alla Parietti non è piaciuta soprattutto la definizione "soubrette" che ai suoi occhi è parsa come "un modo per togliermi credibilità".

