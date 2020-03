Alessandra Ghisleri e l'aneddoto su Silvio Berlusconi: "Quella volta in cui gli dissi che aveva raggiunto il 75 per cento di gradimento"

03 marzo 2020 a

a

a

Alessandra Ghisleri ha aneddoti su tutti. Nel suo libro La Repubblica dei sondaggi, la direttrice di Euromedia Research racconta aneddoti inediti sulla politica (e i politici italiani). Uno fra tutti? Quello di Silvio Berlusconi che, dopo i discorso di Onna del 2009 aveva raggiunto il 75 per cento di gradimento, l' allora premier le replicò: "E il restante 25 per cento?". Ma non solo, perché la sondaggista ha qualche curiosità anche su Angelino Alfano al quale dovette spiegare - "e non fu facile" racconta - che il suo nome evocava, nella maggioranza degli italiani "tutti i mali della politica. Lui, tuttavia, ne era perfettamente consapevole".

"Premiata ancora lei". Meloni, altro successo: il sondaggio di Mentana con cui scala la vetta

Poi il passaggio sulla sua materia: la comunicazione. "In questi anni non è cambiato l'approccio ma il metodo: prima c'erano i telefoni fissi, ora abbiamo le community, i tablet, i social", Eancora: "Con Berlusconi si passa dalla comunicazione nelle piazze a quella ai telespettatori, divisi in tifoserie. Il salto successivo è di Gianroberto Casaleggio, che nel momento in cui i politici entravano in una crisi di credibilità profonda, capovolse il palco invitando gli elettori a salirvi, trasformandosi da spettatori in attori". Per dirla in parole povere: cambia il modo di comunicare, ma non la sostanza.