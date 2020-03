Coronavirus, Antonella Clerici invoca l'intervento di Sergio Mattarella: "Ci spieghi davvero cosa sta succedendo"

04 marzo 2020 a

Sergio Mattarella deve mandare un messaggio all'Italia per parlare in maniera chiara e sincera sull'emergenza coronavirus che sta spaventando l'intero Paese. La proposta arriva da Antonella Clerici, che su Twitter scrive un messaggio dal quale si evince una certa preoccupazione: "Non so voi, ma sento il bisogno di ascoltare il presidente Mattarella a reti unificate che ci spieghi davvero cosa sta succedendo e ci conforti in questo clima di sbandamento e difficoltà". Una richiesta lecita, soprattutto dopo la pubblicazione di nuove regole che valgono per tutta l'Italia e che appaiono tanto drastiche quanto difficili da rispettare, a partire da quella che prevede di mantenere almeno due metri di distanza. Considerando che Giuseppe Conte con le sue apparizioni televisive ha fatto flop, non riuscendo né a chiarire né a rassicurare, allora potrebbe toccare a Mattarella parlare agli italiani in un momento così critico.