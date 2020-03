Vittorio Sgarbi contro Andrea Scanzi: "Diciassette minuti di stronz***, mi hai ammorbato i cogli***"

04 marzo 2020 a

a

a

Vittorio Sgarbi massacra Andrea Scanzi in un video pubblicato su Youtube e rilanciato sui suoi profili social. Il critico d'arte mostra una clip della durata di 17 minuti in cui il giornalista "giustizialista" de Il Fatto quotidiano di Marco Travaglio lo prende in giro. Ma Sgarbi lo ridicolizza: "Non ce la fa, non capisce. Diciassette minuti di stronz***, mi ammorba i cogli*** parlando di me". E ancora, dice sfottendolo; "Poverino, ma chi ti ascolta. Guardate, dà pure delle lezioni e non sa che 17 minuti non li vede nessuno. Guardate la faccia poveretto, i capelli, gli occhiali da sole. Si crede anche un grande regista....".