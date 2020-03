Coronavirus, Diego Fusaro su Giuseppe Conte: "Non è il momento di polemizzare? La frase dei colpevoli"

05 marzo 2020 a

a

a

Giuseppe Conte ha reso noto che il governo intende stanziare 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando l'emergenza coronavirus, chiedendo concessioni sullo sforamento deficit-Pil all'Europa. "Sono misure straordinarie e urgenti, chiediamo unità del Paese", è stato l'appello del premier all'Italia, che deve fare i conti con una situazione che è sfuggita di mano dopo essere stata inizialmente sottovalutata. Inoltre Conte ha detto che questo "non è il momento di polemizzare". Frase che non è passata inosservata a Diego Fusaro perché è quella che di solito usano i "colpevoli per non rispondere dei loro danni". Il noto filosofo accusa il premier di voler "far passare per cinici quanti invece vogliano che ciascuno risponda del proprio agire, anche e soprattutto in condizioni di emergenza". Ma quando tutto sarà finito, Conte e il suo governo non potranno esimersi dalle polemiche.