Dritto e Rovescio, Toni Capuozzo: "Napoli, perché il carabiniere ha sbagliato"

Non è stata una "ragazzata" quella del 15enne di Napoli ucciso da un carabiniere durante un tentativo di rapina. Su questo sono tutti d'accordo, anche Toni Capuozzo che, ospite a Dritto e Rovescio, si rivolge al padre del giovane deceduto in ospedale, lo stesso che aveva definito il gesto del figlio una semplice bravata. "Penso che dobbiamo avere un po' di umiltà e non essere giudici - esordisce il giornalista nel salotto di Paolo Del Debbio -. A quello ci pensa la magistratura e l'Arma, però se io potessi parlare a questo giovane Carabiniere, gli direi che ha sbagliato". Il 23enne che ha aperto il fuoco su Ugo Russo (questo era il suo nome ndr) poteva infatti sparare alle gambe, evitare di uccidere il ragazzo anche se la paura - come lui stesso ha dichiarato -, per sè e per la sua fidanzata, ha preso il sopravvento.