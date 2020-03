Otto e Mezzo, Giovanni Floris: "Coronavirus, il problema delle nonne"

06 marzo 2020 a

In modo forse un poco brutale, ma drammaticamente efficace, Giovanni Floris - ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 - ha messo a fuoco quello che potrebbe essere il principale problema legato all'emergenza-coronavirus. Principale problema che il conduttore di DiMartedì sintetizza in questo modo: "Il problema è spiegare alle nonne che non devono uscire". Floris poi chiosa: "I problemi non riguardano solo i bambini e le famiglie ma anche spiegare alle nonne che non devono uscire di casa. E' una sfida difficile ma è importante affrontarla". Il riferimento di Floris è al fatto che il Covid-19 ha un altissimo tasso di mortalità quando colpisce gli anziani, ragione per la quale, appunto, le nonno dovrebbero restare chiuse in casa. Per il loro bene.