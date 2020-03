Coronavirus, Maria Giovanna Maglie: "Psicosi no, aperitivi neppure". Attacco a Giuseppe Conte

06 marzo 2020 a

Per Maria Giovanna Maglie ogni occasione è buona per lanciare qualche frecciatina al premier Giuseppe Conte e alla sua raffazzonata maggioranza giallorossa. Sempre tramite Twitter, la nota opinionista commenta la situazione attuale dell'Italia, che deve far fronte all'emergenza coronavirus. "Psicosi no - scrive la Maglie - movida e aperitivi e visite organizzate ai musei neanche. Che dite se, in perenne carenza governativa, il buon senso lo usano gli italiani?". Molti però nei commenti le fanno notare che se soltanto due anni fa il 33% degli italiani ha votato per il Movimento 5 Stelle, forse il buon senso non è poi così tanto diffuso. Per certo, con un semplice cinguettio la Maglie ha messo in luce tutte le contraddizioni del governo.