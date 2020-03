Porta a porta, Maria Giovanna Maglie contro lo speciale di Vespa sul coronavirus: "Chi credono di prendere in giro?"

07 marzo 2020 a

Anche Maria Giovanna Maglie contesta duramente la scelta editoriale di Bruno Vespa. Il suo speciale coronaviirus di Porta a porta non ha convinto il sondaggista Lorenzo Pregliasco e la giornalista ne condivide l'appunto (intento "minimizzatore") ma esprime la critica con toni decisamente molto più aspri.



"Special si fa per dire", ironizza la Maglie via Twitter: "L'unico tentativo è stato quello di minimizzare, banalizzare, tirar fuori luoghi comuni, responsabili anche esperti come Ricciardi".. Poi l'interrogativo, pesantissimo e inquietante: "Chi credono di prendere in giro, e soprattutto perché?". Una domanda che forse è plana direttamente dalle parti di Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte nei giorni scorsi avrebbe mandato una velina in Rai chiedendo di non drammatizzare la situazione per non scatenare un pericoloso effetto panico tra i telespettatori italiani.