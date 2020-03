Coronavirus, Antonio Socci: "Il video in cui un mese fa il governo minimizzava il contagio. Dimettetevi"

Antonio Socci rilancia il video con cui solo un mese fa il ministero della Salute minimizzava il rischio-contagio da #coronavirus. "Adesso dimettetevi"

Il disastro del governo tutto in questo video, rilanciato sui social da Antonio Socci. Si tratta di uno spot diffuso un mese fa sui canali della Rai, il protagonista Michele Mirabella, spot realizzati dal ministero della Salute. Un video in cui si minimizzava la possibilità del contagio da coronavirus. Rilanciandolo, Socci sottolinea: "Una cosa è chiara, l'estrema contagiosità del Covid-19". Dunque aggiunge: "Un mese fa, mentre il virus stava dilagando, il ministero della sanità diffondeva questo spot dove si diceva non è affatto facile il contagio". Cosa sia accaduto successivamente, è sotto gli occhi di tutti. Dunque Socci conclude: "Questa era l'informazione sanitaria! Dimettetevi".