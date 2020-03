Coronavirus, Toni Capuozzo: "Presidente Conte, torni a bordo ca***. Distribuisca le mascherine gratis"

10 marzo 2020 a

Toni Capuozzo, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca Giuseppe Conte, il quale ha finalmente cominciato a prendere provvedimenti drastici sull'emergenza Coronavirus in Italia ma al quale è sfuggito un dettaglio non irrilevante. La questione delle mascherine che ormai sono introvabili ovunque o disponibili online a prezzi proibitivi. "Presidente Conte, torni a bordo, ca***"", tuona il giornalista di Mediaset. "Requisisca mascherine offerte su internet, ovunque possibile, e fatele distribuire gratis", attacca ancora Capuozzo. Le mascherine, conclude nel post, forse "non proteggeranno milioni di immunodepressi, anziani, poveri o persone tranquillizzate da voi. Ma proteggeranno chi gli sta di fronte".