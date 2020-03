Mario Giordano prende a calci il coronavirus: il gesto di speranza a Fuori dal coro

11 marzo 2020 a

Rete 4 continua il grande lavoro a livello di informazione sull'emergenza coronavirus. Stasera Italia sta facendo registrare una crescita importante degli ascolti, mentre Fuori dal coro continua a fare opinione senza fermarsi dinanzi al Covid-19, che sta richiesto misure drastiche per tutto il Paese. Mario Giordano non molla e, seppur costretto ad andare in onda in uno studio praticamente deserto, continua a condurre la sua trasmissione con la solita verve. Non è passata inosservata la chiusura, durante la quale ha preso letteralmente a calci i palloni a forma di Covid-19 sparsi per tutto lo studio: "Il sole ritornerà a splendere e noi prenderemo a calci questo maledetto virus".