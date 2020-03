Coronavirus, Walter Ricciardi (Oms): "Negli Stati Uniti sarà una catastrofe, Donald Trump si gioca la rielezione"

11 marzo 2020 a

Quanto durerà l’emergenza coronavirus? È la classica domanda da un milione di euro, che Giovanni Floris pone a Walter Ricciardi, ospite in studio a DiMartedì. “In Italia ne avremo almeno per altre due settimane, mi riferisco alla fase di osservanza dei decreti. Nelle prossime due settimane - svela il membro del comitato esecutivo dell’Oms, nonché consigliere del ministro della Salute - anche l’Europa si scoprirà vulnerabile e poi arriverà il momento degli Stati Uniti, dove si prepara una catastrofe”.

"Sarà la Chernobyl di Trump". Coronavirus, panico anche negli Usa: stanno nascondendo qualcosa?

Ricciardi spiega perché ha questa sensazione sull’America: “I miei colleghi di Harvard sono stati i primi a chiudere perché hanno studiato l’evoluzione dell’epidemia e hanno detto agli studenti di non tornare e di fare lezioni a distanza, gli altri non lo hanno ancora capito”. Floris riporta le dichiarazioni del presidente Donald Trump, secondo cui questo sarebbe un virus stupido: “Trump con la sanità non ci prende - è la risposta di Ricciardi - fin dall’inizio ha adottato una serie di misure sbagliate, credo che l’emergenza potrebbe costargli la rielezione”.