Coronavirus, Guido Crosetto: "Grazie alla Cina per gli aiuti all'Italia, che delusione la Ue"

Per settimane siamo stati ritenuti untori del mondo. Una balla cosmica sull’Italia che il tempo ha disintegrato: l’Europa ha nascosto l’emergenza coronavirus e adesso ne sta pagando a caro prezzo le conseguenze, soprattutto in Germania e in Francia dove i casi si stanno moltiplicando. L’unico Paese che al momento sta sostenendo l’Italia è la tanto bistrattata Cina, che ormai è sulla via della guarigione dopo essere stata l’epicentro dell’epidemia: dall’Asia sono in arrivo mille ventilatori polmonari, 50mila tamponi per il virus, 20mila tute protettive, 100mila mascherine di massima tecnologia e 2 milioni di mascherine mediche ordinarie. “Non avrei mai pensato di dover dire grazie alla Cina”, ha commentato Guido Crosetto su Twitter. “Da italiano mi sento più deluso di quanto mai lo fossi stato dei ‘fratelli europei’ - ha aggiunto il fondatore di Fratelli d’Italia - uno pretende la scritta ‘no coronavirus’ sulle merci, un altro non fa passare i nostri camion, altri bloccano farmaci e dispositivi”. Insomma, in un momento critico per l’Italia, per ora ha risposto presente solo il gigante cinese.