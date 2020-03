Roberto Burioni, la foto del mercato pieno zeppo di gente a Milano: "Così non ne usciamo"

11 marzo 2020 a

a

a

Roberto Burioni torna a bacchettare i cittadini. Le immagini del mercato di Milano pieno zeppo di gente nonostante la serrata non sono piaciute al virologo. Le regole stringenti imposte da Giuseppe Conte, infatti, non sembrano aver interessato via Meda, dove le bancarelle sono state prese d'assalto da una miriade di persone. "Mi spiace ma è evidentemente indispensabile chiudere tutto o non ne usciremo. - Milano, mercato pieno di gente nonostante i divieti" ha subito commentato l'esperto.

"Ricoverato per 36 ore, cosa ho visto in corsia". Dagobomba sul coronavirus, la testimonianza che spezza il cuore

Ad ascoltare la sua denuncia, a quanto pare, anche Beppe Sala. Il sindaco del capoluogo ha deciso una volta per tutte di sospendere l'attività dei mercati scoperti settimanali cittadini fino al temine dell’emergenza. "Rispetto alle misure che stiamo cercando tutti di osservare, i mercati costituivano una occasione di eccessivo assembramento di persone, come più volte segnalato", ha scritto sulla sua pagina Facebook, dando ragione a quanto detto da Burioni.