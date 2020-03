Nicola Porro contro il governo: "Coronavirus, qualcuno ha seriamente pensato a quanto possiamo resistere in casa?"

11 marzo 2020 a

a

a

Lo sfogo di un recluso per coronavirus, ovvero Nicola Porro, l'animatore della Zuppa di Porro e firma de Il Giornale. Tappato in casa per coronavirus, ora dopo ora, continua il suo cannoneggiamento contro il governo, contro Giuseppe Conte e la sua farraginosa gestione dell'emergenza. Ora, nel mirino di Porro ci finisce però anche la Lombardia, la richiesta di Attilio Fontana di serrata totale. E anche in questo caso, su Twitter, la firma non usa mezzi termini: "Chiudere tutto? Ok, ma mi chiedo ci diamo dei tempi?", premette polemico. Dunque riprende: "Facciamo stabilire al prossimo comunicato di Casalino&WInston. Qualcuno seriamente ha fatto dei calcoli su quanti giorni possiamo resistere chiusi?". E Porro si dà anche una risposta: "Naa". Un altro punto, decisivo, a cui il governo sembra non aver pensato.