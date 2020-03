Coronavirus, Alessandro Sallusti: "Attilio Fontana deriso per la mascherina. Ora chiedetegli scusa"

12 marzo 2020 a

Attilio Fontana lo ha ripetuto dall'inizio. Contro il coronavirus, misure drastiche. Così, scrive Alessandro Sallusti, "si è messo la mascherina in diretta tv e ha scelto gli uomini: salvare prima i lombardi per salvare poi la Lombardia e le sue aziende. Si è battuto come un leone, cosa secondo i più impensabile e infattibile, per chiudere prima e sigillare poi la sua regione". Ora, sottolinea nel suo editoriale su Il Giornale, tutti, compresa l'Oms gli danno ragione. "Lo hanno deriso, Fontana, per quella mascherina goffamente indossata. Quella mascherina è stata invece il segnale incompreso, non serviva a proteggere lui, che comunque era protetto e al sicuro, ma tutti noi che ancora vagavamo scettici e incoscienti".

Adesso, conclude Sallusti, "se non pochi miei colleghi avessero un minimo di onestà intellettuale, oggi dovrebbero piovere le scuse", "la Lombardia come tutte le regioni del Nord è in ottime mani e dobbiamo fidarci".