il cestista Rudy Gobert scherza sul coronavirus e poi risulta positivo: la Nba sospende la stagione.

Rudy Gobert, il lungo francese degli Utah Jazz, è il primo giocatore Nba a essere stato contagiato dal coronavirus, ragione per cui la Lega ha deciso di sospendere a tempo indeterminato la regular season. Soltanto pochi giorni fa Gobert (video) si era reso protagonista di un siparietto criticato da molti: scettico rispetto al contagio e alla diffusione del coronavirus, prima di uscire dalla conferenza stampa ha iniziato a toccare tutti i microfoni davanti a sé per dimostrare che si stava esagerando con le precauzioni. Immagini tornate di enorme attualità nelle ultime ore.

«La Nba utilizzerà la pausa forzata per stabilire le prossime decisioni da prendere riguardo al come affrontare la pandemia di Covid-19», gli ultimi passi del comunicato dato alle stampe dal commissioner Adam Silver. Impossibile, al momento, ipotizzare se, come e quando riprenderà la stagione.