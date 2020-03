Myrta Merlino, la svolta: "Coronavirus? Da me solo esperti, fuori chi fa polemiche"

13 marzo 2020 a

a

a

Myrta Merlino va in onda sempre, nonostante l'emergenza coronavirus. A L'aria che tira, il programma che conduce tutte le mattine su La7, spiega, "stiamo facendo un racconto straordinario, senza precedenti. Mi sembra che siamo tutti un po' più seri. Cerchiamo di evitare la spettacolarizzazione, di non creare polemiche inutili, di non far litigare le persone. E invitiamo solo gente esperta, non ospiti chiamati soltanto perché hanno creato qualche scandaletto sui social o politici che vogliono attaccare gli avversari".

In questo momento, dice in una intervista a Il Giornale, "il nostro ruolo è fondamentale: ogni persona che avremo convinto a restare a casa sarà un regalo fatto ai medici. Dobbiamo far capire alla gente che questo virus si batte tutti insieme, che ognuno deve assumersi il suo pezzetto di responsabilità, evitare di fare fesserie e non essere superficiali. Basta con la movida del sabato sera".

Non solo Otto e Mezzo e PiazzaPulita, La7 ormai è zona rossa: sin dal primo mattino...

Certo in questo momento andare in onda tutti i giorni è rischioso: "So benissimo che rischiamo di essere contagiati, come è successo a Nicola Porro. Finché possiamo, andiamo avanti, agendo nella massima sicurezza possibile, anche se la tv è un gioco di squadra. Ho anche pensato di fare il tampone, ma non è giusto che lo faccia io visto che è riservato a chi mostra i sintomi".