Barbara Palombelli attacca l'Ordine dei giornalisti: "Strappo la tessera, mi chiedono i corsi con l'emergenza coronavirus"

Barbara Palombelli attacca l'Ordine dei giornalisti che sembra totalmente fuori dal mondo rispetto all'emergenza coronavirus. "In questo clima, l’ordine dei giornalisti (sono iscritta dal 1982) mi chiede come mai non ho frequentato dei corsi (?) per acquisire i crediti mancanti alla mia formazione", scrive la giornalista sui social. "E' la volta buona che strappo la tessera e mi dimetto. Con quello che capita??? Pensavo a un’iniziativa di mobilitazione, di solidarietà... No".

Per i giornalisti infatti sono obbligatori dei corsi di aggiornamento che evidentemente in questo momento sarenbbe meglio sospendere. Ma forse l'Odg non sta pensando all'emergenza Coronavirus e al decreto che vieta qualsiasi tipo di attività didattica.