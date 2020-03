Non è l'arena, Massimo Giletti ricorda il padre Emilio: "Morto in terapia intensiva. Penso a chi oggi non può farlo"

16 marzo 2020 a

Massimo Giletti, durante l'apertura della puntata di Non è l'arena, su La7, ricorda il papà Emilio e rivolge un pensiero a tutte quelle persone che hanno i genitori in terapia intensiva per il coronavirus e che non possono star loro vicini. “Io ho perso mio padre il 3 gennaio e probabilmente se non lo avessi perso non direi queste cose", esordisce il conduttore. "Ho avuto la fortuna di potergli stare vicino fino all’ultimo, era in terapia intensiva dove magari adesso ci sono persone in condizioni disperate, ho avuto la fortuna di abbracciarlo, baciarlo, ho potuto fargli capire che ero lì e in questo momento penso a chi questo privilegio, che fino all’altro giorno appariva normale, non ce l’ha”.