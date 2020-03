Giorgia Meloni a Dritto e rovescio: "Sul coronavirus una cosa l'abbiamo capita, non ci aiuteranno"

17 marzo 2020 a

a

a

"Una cosa l'abbiamo capita: non ci aiuteranno". Giorgia Meloni, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, è amarissima: sul coronavirus siamo soli e non possiamo contare sull'aiuto di chi dovrebbe tutelarci per prima, l'Unione europea.

"Non mi fregano, non sono i cinesi". Coronavirus, Meloni scatenata da Giletti

Per fortuna, nel dramma la leader di Fratelli d'Italia ha una certezza che ci fa sperare. "Noi italiani è come se avessimo sempre bisogno della tragedia per ricordarci del nostro valore e avere consapevolezza di chi siamo - ricorda a Del Debbio -. E per il tempo a venire dovremo ricordarci di consumare i nostri prodotti italiani". Una risposta anche economica a questa emergenza, perché dopo il disastro sanitario si rischia quello finanziario: la recessione.