Vittorio Sgarbi e il coronavirus, a Dritto e rovescio la risposta a Burioni e a chi lo insulta: "Agli italiani dico una cosa"

"Io non voglio sottovalutare nulla". Vittorio Sgarbi si difende in diretta a Dritto e rovescio dalla accuse di chi lo considera un "minimizzatore". "Sono il nemico principale del coronavirus - assicura in collegamento con Paolo Del Debbio -, lo considero una iattura e una sventura, però sono ottimista".

"Bugie pericolose, ha ridicolizzato tutto". Burioni-Sgarbi, la lite sul coronavirus finisce in tribunale

Nei giorni scorsi Sgarbi era stato protagonista di violente "tirate" contro il virologo Roberto Burioni e i più "catastrofisti" tra gli esperti, citando a difesa delle proprie tesi i contagi di Nicola Zingaretti e Nicola Porro. Poi il messaggio del critico e parlamentare alla Nazione: "Dico agli italiani che sono in casa di non essere preoccupati, perché quello che stiamo facendo è il modo migliore per resistere alla diffusione del contagio". Cosa dirà ora chi ha passato le ultime ore a insultarlo?