Dritto e Rovescio, conversione di Vittorio Sgarbi: "Coronavirus una iattura, sono un suo nemico"

Fermi tutti, un miracolo di questo maledetto, odioso e mortale coronavirus? Forse sì. Si prova a scherzare un poco, ovviamente. E il miracolo riguarda la sostanziale conversione di Vittorio Sgarbi, avvenuta in diretta, in collegamento a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, in onda su Rete 4 lunedì 16 marzo. Come è noto, il critico d'arte va in giro da settimane a dire che si sta esagerando contro il Covid-19, che il governo starebbe facendo terrorismo ed eccetera eccetera. Posizione, va detto, un poco folle, per quanto legittima, come ogni posizione. Ma eccoci, dunque, al presunto miracolo. Lunedì 16 marzo, parlando con Del Debbio, Sgarbi afferma: "Io non voglio sottovalutare nulla, sono nemico del coronavirus e lo considero una iattura, però sono ottimista. Ciò che stiamo facendo è la cosa giusta per resistere al contagio". Inversione a "u" se ce n'è una. Meglio così.