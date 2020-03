Antonio Socci: "Papa Francesco ha mandato in Cina 700mila mascherine in regalo. E all'Italia? Non risulta"

17 marzo 2020 a

a

a

Antonio Socci, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, solleva un dubbio su Papa Francesco e sulla donazione di mascherine anti Covid-19: "Bergoglio a febbraio ha mandato in Cina 700mila mascherine sanitarie in regalo", per l'emergenza da Coronavirus. E all'Italia? Chiede Socci, "non risulta...".

"Sono tutte boiate". Farmaco miracoloso, Roberto Burioni suona la sveglia: basta balle

Socci riporta il seguente articolo: "Dal 27 gennaio il Vaticano ha inviato in Cina 600/700.000 mascherine, attraverso il sostegno dell'Elemosiniere pontificio, il cardinale Konrad Krajewski, della Farmacia vaticana e delle comunità cristiane cinesi in Italia, scrive il Global Times, quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese che riprende le parole del vice rettore del Pontificio collegio urbaniano Vincenzo Han Duo".