Omnibus, Gaia Tortora contro la coppia che si abbraccia in strada: "Schiaffo a chi sta soffrendo"

La sfuriata di Gaia Tortora piove in diretta tv. Siamo a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. E le telecamere seguono Carmelo Schininà, inviato del TgLa7 per le strade di Milano. E ad un certo punto l'inviato si imbatte in due giovani, che non solo non rispettavano la distanza di sicurezza di un metro, ma addirittura si tenevano per mano. E la Tortora ha subito azzannato: "Quelli sono a distanza ravvicinata". E i due: "Siamo a far la spesa, noi siamo una coppia. Stiamo a casa, rispettiamo la quarantena. Le coppie non si separano mai". Una scusa respinta al mittente: "Si va a fare la spesa in uno per famiglia, lo ripetono continuamente. Poi passeggiavano vicini vicini, questo non lo devono fare". L'appello, però, è servito a poco: i due se ne sono andati avvinghiati. E a quel punto, Gaia Tortora ha proprio sbroccato: "Ragazzi, no. Le coppie si separano. I maggiori contagi sono in famiglia, se uno dei due ha un contagio lo passa all’altro. Dovete fare uno sforzo in più, vedere una situazione di quel tipo, con quella leggerezza, non va bene. Con quel sorriso date uno schiaffo in faccia a chi sta soffrendo, combattendo e cercando di proteggere la comunità". Clamorosa lezione in diretta tv.

