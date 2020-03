Flavio Briatore a Stasera Italia, gli effetti del coronavirus: "Per me l'Europa è finita qui, mandiamola a quel paese"

19 marzo 2020 a

"Per me l'Europa con questa crisi è finita". Flavio Briatore, al solito, è schietto e brutale. In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, spiega il suo punto di vista sull'emergenza coronavirus e la coda di recessione economica e crisi politica che si porterà dietro.

"O l'Europa ci stampa 2,5 trigliardi per far ripartire tutta l'economia, se no ci conviene staccarci e mandarli a quel paese", è la tesi brutale del manager, che in diretta conferma di aver dovuto licenziare più di mille dipendenti per effetto delle misure prese dal governo Conte: "Questo non è un decreto cura Italia ma è un decreto della vergogna: metterà a pezzi tutti gli imprenditori, tutte le aziende che producono, perché un decreto paranoico e populista".