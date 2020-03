Marina Berlusconi, riflessioni nei giorni del coronavirus: "Possiamo ripensare la nostra visione della realtà"

19 marzo 2020 a

a

a

Come tutti anche Marina Berlusconi deve fare i conti con il cooronavirus. "I libri tengono compagnia in giorni così drammatici, nei quali le ore e i silenzi si dilatano. I libri sono capaci di consolare, di fronte alle angosce che tutti viviamo, e molti vivono purtroppo direttamente su se stessi e nella propria famiglia". Esordisce così la figlia del Cavaliere in una lunga lettera inviata al Corriere della Sera. La presidente del gruppo Arnoldo Mondadori Editor mette però le mani avanti: "Non saranno certo i libri a salvare il mondo dal virus. E sono io la prima a rendermi conto che non dico le emergenze, ma anche i problemi sono oggi ben altri. Ma se da questo incubo usciremo con qualche attenzione in più per la cultura, e con qualche buon libro in più sul comodino, credo che potremo avere fondamenta ancora più solide per ricostruire sulle macerie di questo disastro".

Meno rapine, boom di truffe online. Coronavirus, parla il giudice: le nuove minacce del crimine

Per il numero uno di Fininvest è importante essere consapevoli che sta a noi fare in modo che non tutte le eredità di questo incubo siano negative. "Perché - chiede sul quotidiano di Luciano Fontana agli italiani - non approfittare di questi giorni così particolari per ripensare alla nostra visione della realtà, alla nostra scala di priorità? Del resto, più che una scelta, mi pare un passaggio inevitabile, di fronte a quel che sta succedendo". Per l'imprenditrice, dunque, ora più che mai c'è bisogno di cultura.