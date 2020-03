Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio sbrocca con i furbetti del coronavirus: "A casa e non rompete i cog***, imbecilli"

20 marzo 2020 a

a

a

Un messaggio chiarissimo per tutti quelli che non vogliono capire. Un messaggio lanciato da Paolo Del Debbio nel corso della puntata di Dritto e Rovescio trasmessa su Rete 4 giovedì 19 marzo. Il conduttore, come sempre, non usa giri di parole, di peli sulla lingua non vi è la minima traccia. E così, rivolgendosi ai furbetti del coronavirus, a quelli che si ostinano a non voler rimanere in casa esponendo a gravi pericoli l'intera cittadinanza, va da dritto al punto: "Dovete stare a casa... ma io dico no, ma che vi inventate? Gente vestita di tutto punto che dice vado a correre con la cravatta... cioè state lì, state boni... e non rompete i cogl*** insomma", picchia durissimo. E ancora: "Non è che c’è da dirvi altro. Per tutti è un momento di sacrificio... ma ca**, vogliamo mettere questo sacrificio con quello che hanno fatto altre persone in altre epoche per tirar su questo Paese? Che vuoi che sia stare a casa? Meglio lì o in un ospedale?", conclude. Del Debbio inappuntabile: non c'è nulla, ma proprio nulla, da aggiungere. Anzi, una postilla la aggiunge proprio lui: le sanzioni sono l'unica via, perché "senza sanzione certi imbecilli non capiscono", conclude.