Roberto Burioni e la mutazione del coronavirus: "Serve un colpo di fortuna, può diventare un banale raffreddore"

20 marzo 2020 a

a

a

Roberto Burioni pubblica un nuovo video sul sito Medical Facts e spiega perché la mutazione del coronavirus deve rappresentare una speranza alla quale aggrapparsi in tempi di emergenza. “In precedenza avevo parlato di un possibile colpo di fortuna, ovvero del caldo che potrebbe rallentare la trasmissione del virus”, esordisce il noto virologo marchigiano, che aggiunge: “Un secondo colpo di fortuna può avvenire, perché il Covid-19 può diventare più buono. Tipicamente i virus hanno questa tendenza, ma non è scontata”. Per Burioni ai virus “conviene restare in pace con noi, infatti questo è già successo. Altri coronavirus sono passati dagli animali all’uomo e in questo momento sono la causa di un banale raffreddore. Speriamo che presto succederà la stessa cosa con il Covid-19”. Burioni avvisa però che questo scenario potrebbe anche non verificarsi, e quindi “in ogni caso è necessario restare a casa e ostacolare il contagio. Il virus deve avere il tempo di mutare”.