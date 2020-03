Coronavirus, Maria Giovanna Maglie denuncia la "pratica orrenda sponsorizzata dall'Iss" sul bilancio dei morti

21 marzo 2020 a

Maria Giovanna Maglie applaude a Giuseppe Brindisi, che al Tg4 delle 19 di sabato 21 marzo “denuncia la pratica orrenda sponsorizzata dall’Istituto superiore di sanità di dividere tra morti ‘con’ e morti ‘per’”. La nota opinionista è schierata con il filone secondo cui “senza il coronavirus sarebbero vivi e basta”, e a rigor di logica è difficile darle torto. Evidentemente la formula “con e non per” è utilizzata dal commissario Angelo Borrelli con l’intento di non diffondere il panico, ma a questo punto sta diventando irrispettosa nei confronti delle migliaia di morti. In Italia sono quasi cinquemila, a fronte di oltre cinquantamila casi positivi ufficiali.